с чего всё началось

Общее число безработных среди населения трудоспособного возраста равняется 5,8%. По сравнению с мартом число безработных увеличилось на 23,4% (815 тысяч человек). В апреле официально в качестве безработных были зарегистрированы 1,3 млн человек, а 1,1 млн получали пособие по безработице.

В РФ число безработных в апреле увеличилось до 4,3 млн человек

Общество Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 30

Космос Поиском жизни на Марсе займутся Шерлок и Ватсон Работая сообща, Шерлок и Ватсон смогут определять наличие органических молекул, а также заниматься поиском минералов в марсианской почве, которые могли бы лечь в основу органической жизни.

Кино На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.

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Футбол Еще один игрок ФК «Ростов» заболел коронавирусом Ранее коронавирус был подтвержден у другого игрока «Ростова» Константина Плиева, который также находится в аренде у «Рубина». 2

Здоровье В Забайкалье отмечают взрывной рост числа носителей SARS-CoV-2 Чита, 27 мая 2020, 10:06 — REGNUM В связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 12

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 4

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