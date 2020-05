Согласно материалам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вымирание фораминифер в тропиках началось сразу вслед за последним ледниковым максимумом, но именно сейчас оно стремится к масштабам, которых не достигало последние 15 тысяч лет.