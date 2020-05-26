Общество
КоммерсантъРосстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата. Показатель безработицы за прошлый месяц составил 5,8% от рабочей силы по методологии МОТ, что делает его самым высоким с начала 2020 года.
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Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Lenta.ru 07:14
Энергетика
Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%
Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
ТАСС 07:35
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости 13:52
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Общество
Минтранс разработал санитарные рекомендации для автотранспорта
Документ размещен на сайте министерства. Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.
Российская газета 14:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом
В конце марта Оксана Самойлова заявила, что разводится со своим мужем, рэпером Джиганом, после 10 лет совместной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 14:48
Политика
Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге
Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру 14:42
Армия и оружие
В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии
Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета 03:20
Политика
Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня
РИА Новости 09:07
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Здоровье
Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции
Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
Business Class (Пермь) 11:35
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Здоровье
Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги»
За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:38
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Футбол
«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице
Во вторник стартовал 28-й тур возобновленного после вызванной пандемией паузы чемпионата Германии по футболу — дортмундская «Боруссия» дома принимала действующего чемпиона мюнхенскую «Бавария».
РБК 14:23
Игры
На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II
В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
Bloomberg сообщил о резком экономическом спаде в Швеции
Швеция переживает сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отсутствие жестких ограничительных мер по коронавирусу в стране, сообщает Bloomberg.
Rambler News Service 01:45
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Политика
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Черногория открывает границы для туристов
Газета.Ru 11:54
Энергетика
Новак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
Вестник Кавказа 05:28
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40