Общество

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата. Показатель безработицы за прошлый месяц составил 5,8% от рабочей силы по методологии МОТ, что делает его самым высоким с начала 2020 года.
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Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

ТАСС14:03

В России на фоне пандемии растет и безработица

Ёлдаш14:15

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

Коммерсантъ14:09

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Интерфакс14:06

Росстат: безработица в России выросла до 5,8%

Газета.Ru14:16

Безработица в России в апреле взлетела до четырехлетнего максимума

Forbes14:03

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле

РБК14:00
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Lenta.ru 07:14
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Энергетика

Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
ТАСС 07:35
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Кино

На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости 13:52
Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
1,4K
Общество

Минтранс разработал санитарные рекомендации для автотранспорта

Документ размещен на сайте министерства. Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.
Российская газета 14:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом

В конце марта Оксана Самойлова заявила, что разводится со своим мужем, рэпером Джиганом, после 10 лет совместной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 14:48
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Политика

Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру 14:42
Армия и оружие

В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии

Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета 03:20
11
Политика

Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня

РИА Новости 09:07
4,6K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,4K
Общество

Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским

АБН 14:26
1
Здоровье

Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции

Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
Business Class (Пермь) 11:35
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
642
Здоровье

Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги»

За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:38
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
1,4K
Футбол

«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице

Во вторник стартовал 28-й тур возобновленного после вызванной пандемией паузы чемпионата Германии по футболу — дортмундская «Боруссия» дома принимала действующего чемпиона мюнхенскую «Бавария».
РБК 14:23
Игры

На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II

В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
15
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
11
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
7
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
654
Общество

Bloomberg сообщил о резком экономическом спаде в Швеции

Швеция переживает сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отсутствие жестких ограничительных мер по коронавирусу в стране, сообщает Bloomberg.
Rambler News Service 01:45
1,5K
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости вчера в 07:00
82
Политика

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество

Черногория открывает границы для туристов

Газета.Ru 11:54
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Энергетика

Новак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
Вестник Кавказа 05:28
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,9K
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