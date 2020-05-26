Общество

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата. Показатель безработицы за прошлый месяц составил 5,8% от рабочей силы по методологии МОТ, что делает его самым высоким с начала 2020 года.
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Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Интерфакс14:06

В России на фоне пандемии растет и безработица

Ёлдаш14:15

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

Коммерсантъ14:09

Росстат: безработица в России выросла до 5,8%

Газета.Ru14:16

Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

ТАСС14:03

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле

РБК14:00

В Петербурге каждый третий работодатель намерен сократить персонал

Санкт-Петербургские ведомости00:30
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

Evo-rus.com 13:32
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Общество

Джоан Роулинг начала публиковать в Сети новую книгу

РБК 14:06
Общество

Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Киберспорт

Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One

MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
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Армия и оружие

США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику

Соединенные Штаты перебросили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке в Сирии, которая необходима для укрепления американских баз в этом районе, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 14:50
Футбол

«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице

РБК 14:23
Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
4
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
2
Армия и оружие

Танковые подразделения ЛНР выведены на передовую

Отмечается, что танковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям.
Новостной фронт 10:08
1
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
1,3K
Общество

Разрешили получать полис ОСАГО без техосмотра

Закон позволяет в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года подписывать договор ОСАГО без представления диагностической карты, которая содержит сведения о соответствии авто обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных транспортов.
SpeedMe вчера в 13:26
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Общество

Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников

После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
6
Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
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Шоу-бизнес

Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка

Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
10
Общество

Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса

В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
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Игры

Вышло дополнение The Elder Scrolls Online: Greymoor Chapter

ЭндлессГеймОвер 15:15
Киберспорт

Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента

Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29
Киберспорт

Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия вчера в 15:23
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Авто

Новый Haval H6 показали до премьеры

Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
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Происшествия

В Химках проверят мать, снимавшую при сыне видео для сайта знакомств

РЕН ТВ 11:36
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Экономика

Эксперты: импорт в апреле обвалился и восстановится не скоро

Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья составила в апреле около $15 млрд, снизившись на рекордные 20% к апрелю прошлого года.
Газета.Ru 15:14
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