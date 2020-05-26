Общество
КоммерсантъРосстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата. Показатель безработицы за прошлый месяц составил 5,8% от рабочей силы по методологии МОТ, что делает его самым высоким с начала 2020 года.
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В Петербурге каждый третий работодатель намерен сократить персонал
Санкт-Петербургские ведомости00:30
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Гаджеты
Xiaomi представила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
Evo-rus.com 13:32
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Киберспорт
Состоялся релиз Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One
MY.GAMES выпустила новую игру по франшизе Warface. Тактический командный шутер с подзаголовком Breakout вышел на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:26
Армия и оружие
США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику
Соединенные Штаты перебросили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке в Сирии, которая необходима для укрепления американских баз в этом районе, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 14:50
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Армия и оружие
Танковые подразделения ЛНР выведены на передовую
Отмечается, что танковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям.
Новостной фронт 10:08
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Общество
Разрешили получать полис ОСАГО без техосмотра
Закон позволяет в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года подписывать договор ОСАГО без представления диагностической карты, которая содержит сведения о соответствии авто обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных транспортов.
SpeedMe вчера в 13:26
Общество
Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников
После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Шоу-бизнес
Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка
Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
Игры
Вышло дополнение The Elder Scrolls Online: Greymoor Chapter
ЭндлессГеймОвер 15:15
Киберспорт
Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента
Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Экономика
Эксперты: импорт в апреле обвалился и восстановится не скоро
Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья составила в апреле около $15 млрд, снизившись на рекордные 20% к апрелю прошлого года.
Газета.Ru 15:14