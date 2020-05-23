Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом этого года -- до 4,6 млн. человек, следует из данных Росстата. Показатель безработицы за прошлый месяц составил 5,8% от рабочей силы по методологии МОТ, что делает его самым высоким с начала 2020 года.
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В России на фоне пандемии растет и безработица

Ёлдаш14:15

Росстат оценил рост безработицы в апреле

Rambler News Service14:12

Безработица в России в апреле взлетела до четырехлетнего максимума

Forbes14:03

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Интерфакс14:06

Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

ТАСС14:03

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

Коммерсантъ14:09

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле

РБК14:00
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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Google удалила более 7 млн негативных отзывов на приложение TikTok в Play Маркете

Как результат, рейтинг TikTok в Play Маркете для Android снизился сначала с 4 до 2 звёзд, а затем и до 1,2 звезды.
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Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней

Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
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Здоровье

В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки.
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Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
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Экономика

Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
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Здоровье

Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги»

За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

StarHit.ru 04:00
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Культура

Политолог Шульман нашла параллели между «Смешариками» и Россией

Политолог Екатерина Шульман на своем YouTube-канале опубликовала видео с разбором мультсериала «Смешарики».
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
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Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
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Технологии

«Яндекс» переходит на платную почту без рекламы

«Яндекс» предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса – «Почта про», обнаружила корреспондент «Ведомостей».
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Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
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Петербургский художник хочет вернуть закрашенное граффити с Бродским

Ревизор.ру 13:05
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

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В Башкирии более 300 медицинских работников заразились коронавирусом

В Башкирии за весь период пандемии более 300 медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией, об этом сообщил сегодня министр здравоохранения республики Максим Забелин.
ГТРК Башкортостан 06:17
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Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
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Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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В Сети обсуждают видео с оскорбившим мужчину чиновником из Ярославля

В Сети появилось видео, на котором чиновник из Ярославля ругается со старостой дома, который выразил свое недовольство в связи с тем, что дети Кузнецова пришли гулять к нему во двор.
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Алексей Барабаш пережил два инсульта

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Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

Власти Москвы приняли решение о введении третьего пакета мер поддержки бизнеса в столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.
РБК 13:52
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