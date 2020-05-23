В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом этого года -- до 4,6 млн. человек, следует из данных Росстата. Показатель безработицы за прошлый месяц составил 5,8% от рабочей силы по методологии МОТ, что делает его самым высоким с начала 2020 года.

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

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