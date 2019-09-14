В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

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