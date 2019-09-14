Общество

Газета.RuГазета.RuРосстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
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Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет

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Число долгожителей заметно выросло в России за последние 10 лет

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
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Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
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По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
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В России ежегодно регистрируется почти тысяча отравлений грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом.
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