Общество
RT на русскомРосстат зафиксировал рост числа россиян старше 100 лет
За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. На начало 2019 года в стране зарегистрированы 20 582 человека — мужчины и женщины старше 100 лет.
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Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
Американская актриса Фелисити Хаффман, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», приговорена к 14 дням тюрьмы и штрафу в размере $30 тыс. за дачу взятки при поступлении её дочери в колледж.
RT на русском вчера в 18:00
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
RT на русском 05:54
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Армия и оружие
НАТО разработало новую стратегию военного превосходства
Новую стратегию военного превосходства разработало НАТО. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич 14 сентября.
Красная весна 08:20
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Гаджеты
Microsoft наполнит экран складных смартфонов жидкостью для большей надёжности
Microsoft подала заявку на получение патента — компания планирует закрепить за собой право на технологию, благодаря которой механизм складывания гибких смартфонов будет основан на заполненной жидкостью дисплеях.
Ferra 08:14
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
Российский истребитель Су-35 совершил перелёт до Стамбула
Как сообщает агенство, российский истребитель Су-35 совершил перелет в Турцию и приземлился в аэропорту имени Ататюрка, где пройдет с 17 по 22 сентября технологический фестиваль "Технофест".
Военное обозрение 08:26
Политика
Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск.
Lenta.ru 07:39
Театры
В Екатеринбурге проверят показ «Ревизора» со сценой изнасилования
Российская газета 06:25
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
Новый премьер Украины выступил за прагматичные отношения с Россией
Украинское правительство выступает за выстраивание прагматичных отношений с Россией.
ФАН 06:03
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
Игры
Borderlands 3 примерно вдвое превзошла Borderlands 2 по числу одновременных игроков на PC
Игромания.ру 02:49
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06