Общество

RT на русскомRT на русскомРосстат зафиксировал рост числа россиян старше 100 лет

За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. На начало 2019 года в стране зарегистрированы 20 582 человека — мужчины и женщины старше 100 лет.
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Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет

ТАСС00:07

Росстат: количество россиян старше 100 лет увеличилось в 2,5 раза за 10 лет

Коммерсантъ00:32

Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет

РИА Новости03:25

Росстат зафиксировал рост числа россиян старше 100 лет

RT на русском01:36

Увеличилось число 100-летних россиян

Lenta.ru01:48

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

Газета.Ru00:50

Число долгожителей заметно выросло в России за последние 10 лет

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