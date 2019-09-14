Общество

Газета.RuГазета.RuРосстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
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Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет

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Газета.Ru00:50

Увеличилось число 100-летних россиян

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