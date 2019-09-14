Общество
Газета.RuРосстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет
В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
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Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
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Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.
Политика Сегодня вчера в 19:23
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
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Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Экономика
В России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 07:47
Транспорт
ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
RT на русском вчера в 19:23
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Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Фигурное катание
Медведева стала второй на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.
Российская газета вчера в 19:14
Политика
Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Футбол
Эксперты ожидают победы «Спартака» над «Уралом»
Среди других популярных прогнозов — тотал больше (2.5) гола. В победу «Урала» верят лишь 5% экспертов.
ODDS.ru 12 сентября в 04:10
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12 сентября в 12:19
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
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На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:15
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском 12 сентября в 11:53
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
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Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
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Культура
В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
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Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
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Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
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Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12 сентября в 12:17