Экономика
Rambler News ServiceРосстат сообщил о росте доходов россиян
Доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию - реальные располагаемые денежные доходы, в IV квартале 2019 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,1%, говорится в подготовленной Росстатом документе «О социально-экономическом положении России».
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Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Технологии
Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности
Российский предприниматель Павел Дуров вновь заявил, что пользователи WhatsApp находятся в опасности.
Экономика
С 1 февраля в жизни россиян произойдут значительные изменения
С 1 февраля россиян ждет сразу несколько важных изменений в жизни.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Армия и оружие
США запросили разрешения у Ирака на размещение ЗРК Patriot
Разрешение на размещение ЗРК Patriot вблизи американских баз запросили у Ирака власти США.
Общество
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Политика
Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
Здоровье
Назван вероятный срок появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
«На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — рассказал собеседник информагентства.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Политика
На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
Происшествия
В министерстве промышленности и энергетики Дагестана произошел пожар
В Махачкале днем 30 января произошел пожар, который перекинулся на здание Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в "Шереметьево" мужчины по одной статье - "оставление в опасности".
Здоровье
Названы лучшие продукты-жиросжигатели
Одним из лучших низкокалорийных продуктов являются яйца.
Хоккей
«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков
Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
Шоу-бизнес
Орбакайте компенсировала сломанную ногу колесами
Кристина Орбакайте на днях сломала ногу, в результате чего ей пришлось прибегнуть к помощи костылей.