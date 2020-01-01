Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат сообщил о росте доходов россиян

Доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию - реальные располагаемые денежные доходы, в IV квартале 2019 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,1%, говорится в подготовленной Росстатом документе «О социально-экономическом положении России».
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Частичное восстановление потерянного: эксперт о росте доходов населения

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Интерфакс28 января в 08:09
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С 1 февраля россиян ждет сразу несколько важных изменений в жизни.
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Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

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Назван вероятный срок появления коронавируса в России

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Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
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В Махачкале днем 30 января произошел пожар, который перекинулся на здание Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан.
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