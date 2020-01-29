Экономика

ForbesForbesРосстат сообщил о росте реальных доходов россиян второй год подряд

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи с корректировкой на инфляцию) по итогам 2019 года выросли на 0,8%, следует из данных Росстата.
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