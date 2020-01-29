Экономика
ForbesРосстат сообщил о росте реальных доходов россиян второй год подряд
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи с корректировкой на инфляцию) по итогам 2019 года выросли на 0,8%, следует из данных Росстата.
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Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Футбол
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Политика
Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля.
Происшествия
В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом
30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
Политика
Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Энергетика
Минэнерго США допустило подорожание нефти до $183 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Космос
NASA: в феврале к Земле приблизится потенциально опасный астероид
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе
Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
Экономика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Армия и оружие
Госдеп исключил вывод войск США из Сирии в ближайшем будущем
Вашингтон не планирует выводить американские войска из Сирии в ближайшее время, объявил спецпредставитель США по ближневосточному государству Джеймс Джеффри.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Происшествия
Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Происшествия
Захарченко хочет вернуть через суд конфискованные 9 миллиардов рублей
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, намерен через суд вернуть себе конфискованное имущество на девять миллиардов рублей.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Футбол
Свыше 50 млн подписчиков Роналду в Instagram оказались фейками
29 января лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду покорил отметку в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
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