Реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи с корректировкой на инфляцию) по итогам 2019 года выросли на 0,8%, следует из данных Росстата.

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян второй год подряд

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