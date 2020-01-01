Экономика
Rambler News ServiceРосстат сообщил о росте доходов россиян
Доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию - реальные располагаемые денежные доходы, в IV квартале 2019 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,1%, говорится в подготовленной Росстатом документе «О социально-экономическом положении России».
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Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%
ПРАЙМ29 января в 03:23
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