Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат сообщил о росте доходов россиян

Доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию - реальные располагаемые денежные доходы, в IV квартале 2019 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,1%, говорится в подготовленной Росстатом документе «О социально-экономическом положении России».
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Доходы граждан не удержались в плюсе

Коммерсантъ28 января в 17:18

Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

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Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

РБК28 января в 10:51

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
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Первоначально, напомним, в Electronic Arts надеялись реализовать 8 млн копий Star Wars: Jedi Fallen Order до апреля 2020 года.
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Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
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С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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Стала известна зарплата Медведева на новой должности

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В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру со схроном боеприпасов

В Нижнем Новгороде взяли штурмом квартиру местного жителя, превратившего ее в склад боеприпасов.
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«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова

Представители испанской "Сельты" и российского "Локомотива" не сумели договориться о конкретной сумме выкупа контракта Федора Смолова, арендованного клубом из Виго до конца нынешнего сезона.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

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Путин: премии лучшим муниципалитетам увеличатся до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил создать в рамках Евразийского экономического союза совместный центр компетенций в области технологий, подчеркнув, что в объединении до сих пор нет ни своего ПО, ни собственной системы цифровой безопасности.
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Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

"Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
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