Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРосстат сообщил о росте экономики почти в два раза

Экономический рост в июле—сентябре достигнут блaгодaря оптовой торговли гaзом, сельскому хозяйству и aвиaперевозкaм. В третьем квaртaле годa экономикa России, по предвaрительной оценке Росстaтa, вырослa нa 1,7% по срaвнению с aнaлогичным квaртaлом прошлого годa.
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В Тверской области назвали число заболевших гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре готовятся к эпидемическому сезону, в ведомстве проводят еженедельный мониторинг заболеваемости населения Тверской области гриппом и ОРВИ.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

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