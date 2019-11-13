Экономика
Национальная служба новостейРосстат сообщил о росте экономики почти в два раза
Экономический рост в июле—сентябре достигнут блaгодaря оптовой торговли гaзом, сельскому хозяйству и aвиaперевозкaм. В третьем квaртaле годa экономикa России, по предвaрительной оценке Росстaтa, вырослa нa 1,7% по срaвнению с aнaлогичным квaртaлом прошлого годa.
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Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Происшествия
В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погиб один человек
В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске один человек погиб, ещё трое пострадали.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Транспорт
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено
На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Общество
Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Происшествия
Арестован бывший глава «Агентства развития памятников Иркутска»
В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал на два месяца бывшего и.о. гендиректора "Агентства развития памятников Иркутска", сообщила пресс-служба суда.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Басков не приехал на «Золотой граммофон» в Петербурге
После концерта артист отправился в аэропорт, но самолет не вылетел вовремя. Об этом басков рассказал в своем Instagram 11 ноября.
Футбол
Суарес заявил, что понимает желание «Барселоны» найти себе замену
Форвард "Барселоны" Луис Суарес заявил, что понимает стремление "Барселоны" найти нового форварда.
Здоровье
В Тверской области назвали число заболевших гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре готовятся к эпидемическому сезону, в ведомстве проводят еженедельный мониторинг заболеваемости населения Тверской области гриппом и ОРВИ.
Общество
«Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности за подмену кота
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Футбол
Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
Политика
Трамп заявил о разочаровании заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован недавним заявлением французского лидера Эммануэля Макрона в интервью The Economist о «смерти мозга» НАТО.
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме
Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Наука
Названы полезные свойства куриных яиц
Научные сотрудники Сиднейского университета обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц может быть полезным.
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Политика
Трамп не стал смотреть трансляцию слушаний по импичменту
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришам заявила, что американский лидер не следит за трансляцией первых слушаний, которые проходят в рамках процедуры его импичмента.
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.