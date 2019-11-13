Экономика
Gazeta.SPbРосстат заявил об ускорении экономики в два раза
Рост ВВП вырос на 1,1%. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает Федеральная служба государственной статистики, которая провела ряд исследования и выявила ускорение экономики почти в два раза за последние девять месяцев.
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