Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти. Позднее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомостивчера в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства
В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Происшествия
«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Политика
Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией
Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие.
Политика
Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Политика
Путин назвал условие новой встречи с Зеленским
112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
Общество
Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова
Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.
Общество
Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ
Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
Политика
Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем
В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Общество
В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm
ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.
Гаджеты
Windows 7 будут поддерживать посмертно
Microsoft подтвердила, что будет частично поддерживать Windows 7 посмертно — после окончания официального срока жизни ОС.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Политика
Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Футбол
Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Политика
Верховная рада приняла новый избирательный кодекс
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Политика
Путин назвал самые сложные моменты своего президентства
Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
Происшествия
Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс
Сегодня, 19 декабря, в Саратове из-за столкновения двух автомобилей на старом мосту через Волгу образовалась пробка из областного центра.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за благодарность
Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.
Культура
Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы»
После нескольких выступлений определился победитель: им стал участник команды Татьяны Денисовой — Кирилл Цыганов.