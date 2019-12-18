Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти. Позднее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
Ведомостивчера в 11:09

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Росстат объяснил пересмотр данных о доходах населения

Rambler News Service03:43

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

РБК03:37

Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвывчера в 12:01

Росстат повысил оценку реальных доходов за 2018-2019 год на фоне новых данных по вкладам

ПРАЙМ02:57

Росстат уточнил данные по реальным доходам населения России за 2019 год

Говорит Москва02:53

Росстат все пересчитал и порадовал: доходы россиян выросли в январе-сентябре не 0,2%, а на 0,8%

Вести.Финанс03:25

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомостивчера в 11:09
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Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Известия 07:33
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Аргументы и Факты 06:41
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Рамблер 06:20
Политика

Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией

Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие.
Комсомольская правда 07:16
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Политика

Путин назвал условие новой встречи с Зеленским

112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
РЕН ТВ 06:31
Общество

Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова

Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.
Газета.Ru 06:08
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews 01:57
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Общество

В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm

ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.
RuNews24.ru вчера в 14:42
Гаджеты

Windows 7 будут поддерживать посмертно

Microsoft подтвердила, что будет частично поддерживать Windows 7 посмертно — после окончания официального срока жизни ОС.
Lenta.ru 06:27
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 01:20
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru 04:57
Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы 05:24
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Футбол

Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»

Матч ТВ 06:32
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
Политика

Верховная рада приняла новый избирательный кодекс

Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.
РИА Новости 06:46
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Политика

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
РБК 07:20
Происшествия

Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс

Сегодня, 19 декабря, в Саратове из-за столкновения двух автомобилей на старом мосту через Волгу образовалась пробка из областного центра.
КП - Саратов 07:21
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за благодарность

Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.
Newstracker.ru вчера в 13:51
Культура

Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы»

После нескольких выступлений определился победитель: им стал участник команды Татьяны Денисовой — Кирилл Цыганов.
StarHit.ru вчера в 12:30
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