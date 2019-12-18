с чего всё началось

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти. Позднее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.

Политика Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.

Политика Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.

Политика Путин назвал условие новой встречи с Зеленским 112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.

Общество Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.

Политика Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

Общество В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.

Гаджеты Windows 7 будут поддерживать посмертно Microsoft подтвердила, что будет частично поддерживать Windows 7 посмертно — после окончания официального срока жизни ОС.

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Общество В России ожидается резкое сокращение производства шампанского Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.

Политика Верховная рада приняла новый избирательный кодекс Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.

Происшествия Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс Сегодня, 19 декабря, в Саратове из-за столкновения двух автомобилей на старом мосту через Волгу образовалась пробка из областного центра.

Шоу-бизнес Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.

Экономика Власти закупят российские планшеты для переписи населения Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.