Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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Происшествия
Токаев сообщил о стабилизации ситуации в Казахстане после беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Кордайском районе, где в ночь на 8 февраля прошли массовые беспорядки, стабилизировалась ситуация.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Ленобласти
В Ленинградской области двое детей провалились под лед, один ребенок погиб, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля
По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Политика
Посол Польши в ФРГ: «После войны Москва оккупировала Украину и Белоруссию»
Посол Польши в Германии Анджей Пшиленбский выдал новую порцию исторической лжи в отношении России.
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Космос
«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур
Политика
В Азербайджане проходят внеочередные выборы в парламент
В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Кино
Сегодня ночью туляки узнают обладателей «Оскара»
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Политика
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.