Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Росстат оценил реальный рост размера пенсий

Зейские Огни07 февраля в 14:47

Пенсии россиян подросли в 2019 году

Телеканал 360°07 февраля в 09:40

Реальная пенсия в России в 2019 году выросла на 1,5%

REGNUM07 февраля в 08:38

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

RT на русском07 февраля в 09:10

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Коммерсантъ07 февраля в 08:53

Росстат оценил годовой рост пенсий

URA.Ru07 февраля в 09:28

В декабре закупочные цены на подсолнечник выросли на 13%

Зерно Он-Лайн06 февраля в 03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия

Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Lenta.ru 00:33
Происшествия

Токаев сообщил о стабилизации ситуации в Казахстане после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Кордайском районе, где в ночь на 8 февраля прошли массовые беспорядки, стабилизировалась ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 23:28
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Российская газета вчера в 16:54
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 07 февраля в 12:53
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

Вечерняя Москва вчера в 12:44
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Ленобласти

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, один ребенок погиб, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:47
Здоровье

Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля

По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Пятый канал 07 февраля в 02:08
Политика

Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Известия вчера в 04:51
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru 07 февраля в 03:12
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание лекарства от коронавируса

Известия 00:49
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Политика

Посол Польши в ФРГ: «После войны Москва оккупировала Украину и Белоруссию»

Посол Польши в Германии Анджей Пшиленбский выдал новую порцию исторической лжи в отношении России.
Евразия Daily вчера в 07:34
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Космос

«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Взгляд.ру 06 февраля в 17:42
Политика

В Азербайджане проходят внеочередные выборы в парламент

В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.
Вести.Ru 01:18
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Кино

Сегодня ночью туляки узнают обладателей «Оскара»

Молодой коммунар 01:59
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания 07 февраля в 11:26
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Российская газета 00:10
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК вчера в 06:05
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное