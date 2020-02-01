Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

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