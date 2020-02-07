Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Согласно документу, в декабре средняя пенсия была на уровне 14 242 рубля (больше на 6,2% по сравнению с прошлым декабрём). Реальный размер (с поправкой на инфляцию) по итогам года увеличился на 1,5%. Ранее в ПФР заявили, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18 290 рублей.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

Зейские Огни07 февраля в 14:47

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Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Коммерсантъ07 февраля в 08:53

Росстат оценил годовой рост пенсий

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Росстат оценил рост пенсий в 2019 году

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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

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СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.
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Едва не сбитый Израилем пассажирский самолет оказался иракским

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По словам Мостового, в «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы.
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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
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В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) выразили готовность выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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В Сочи загорелась общеобразовательная школа

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