Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Согласно документу, в декабре средняя пенсия была на уровне 14 242 рубля (больше на 6,2% по сравнению с прошлым декабрём). Реальный размер (с поправкой на инфляцию) по итогам года увеличился на 1,5%. Ранее в ПФР заявили, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18 290 рублей.
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Кино
В Сети появились фотографии со съемок продолжения «Сватов»
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
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Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Происшествия
Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Футбол
СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон
Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.
Происшествия
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Армия и оружие
Едва не сбитый Израилем пассажирский самолет оказался иракским
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Мостовой: В «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы
По словам Мостового, в «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Экономика
Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам
После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифс".
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Хоккей
СМИ: МОК и IIHF готовы выполнить требования НХЛ для участия игроков лиги в ОИ-2022
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) выразили готовность выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Спорт
Чепик: Белоногофф показывает неплохие результаты в брассе
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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В Сочи загорелась общеобразовательная школа
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.