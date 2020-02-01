Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Гаджеты
Из-за AMD Intel резко снизила цены на Xeon Scalable
Издание SemiAccurate сообщает, что компания Intel вынуждена продавать свои серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения по ценам, значительно ниже рекомендованных.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Происшествия
В Норильске произошёл пожар на шахте
Политика
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса усомнился в разумности претензий замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России.
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
Здоровье
Единороссы снабдили наклейками аптечных спекулянтов
Всего за сутки молодогвардейцы-единороссы проверили более 1000 аптек в 71 регионе.
Авто
Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
Шоу-бизнес
В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз
Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Шоу-бизнес
Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Авто
«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле
Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Музыка
Певица Полякова заявила, что на Украине никто «не прессует русский язык»
По мнению певицы, на Украине никто «не прессует русский язык».
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.