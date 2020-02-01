Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

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В декабре закупочные цены на подсолнечник выросли на 13%

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Росстат оценил годовой рост пенсий

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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

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Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

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Реальная пенсия в России в 2019 году выросла на 1,5%

REGNUM07 февраля в 08:38

Пенсии россиян подросли в 2019 году

Телеканал 360°07 февраля в 09:40
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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В беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек

Аргументы и Факты вчера в 14:53
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Дожать не смогли: «Крылья Советов» вничью сыграли контрольный матч

В субботу, 8 февраля, самарские «Крылья Советов» провели второй контрольный матч. Соперником волжан стал «Раннерс» из Дании.
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

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Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости вчера в 20:08
Армия и оружие

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Известия 00:11
Футбол

«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»

Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
ProstoProSport вчера в 09:41
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Наоя Иноуэ стал «Боксером года» в Японии

Allboxing.ru вчера в 04:30
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru вчера в 20:37
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
ToDay News Ufa вчера в 07:28
Происшествия

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек.
РЕН ТВ 00:14
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Авто

Volkswagen Passat заменят электрокаром

ГЛАС.RU 07 февраля в 13:13
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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 получат три цветовых варианта

На интернет-ресурсах появились свежие данные о наручных часах Galaxy Watch 2 от Samsung.
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Общество

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Вести.Ru вчера в 21:30
Общество

Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Газета.Ru вчера в 16:58
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

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Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новости 06 февраля в 16:14
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС 06 февраля в 09:35
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
РИА Новости вчера в 21:55
Футбол

Вход на игру «Зенита» и ЦСКА в Испании сделают платным

Платным планируют сделать вход на контрольный матч "Зенита" и ЦСКА в рамках сборов команд в Испании, утверждает "Чемпионат".
ProstoProSport 07 февраля в 09:50
Политика

Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят

По данным телеканала, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен давно говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников.
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Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском вчера в 14:07
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета вчера в 08:00
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