Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Происшествия
В беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек
Футбол
Дожать не смогли: «Крылья Советов» вничью сыграли контрольный матч
В субботу, 8 февраля, самарские «Крылья Советов» провели второй контрольный матч. Соперником волжан стал «Раннерс» из Дании.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Армия и оружие
Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане
Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Футбол
«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»
Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
Единоборства
Наоя Иноуэ стал «Боксером года» в Японии
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
Происшествия
Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек
Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Гаджеты
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 получат три цветовых варианта
На интернет-ресурсах появились свежие данные о наручных часах Galaxy Watch 2 от Samsung.
Общество
В Китае коронавирусу дали временное название NCP
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Общество
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Космос
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Футбол
Вход на игру «Зенита» и ЦСКА в Испании сделают платным
Платным планируют сделать вход на контрольный матч "Зенита" и ЦСКА в рамках сборов команд в Испании, утверждает "Чемпионат".
Политика
Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят
По данным телеканала, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен давно говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников.
Политика
Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией
«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.