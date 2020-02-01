Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Футбол «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Политика Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Технологии Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7 Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.

Общество Онколог назвал способный вызвать рак продукт Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

Политика Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.

Политика Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят По данным телеканала, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен давно говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников.

Политика Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией «Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.