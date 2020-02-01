Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Согласно документу, в декабре средняя пенсия была на уровне 14 242 рубля (больше на 6,2% по сравнению с прошлым декабрём). Реальный размер (с поправкой на инфляцию) по итогам года увеличился на 1,5%. Ранее в ПФР заявили, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18 290 рублей.
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Спорт
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что взяла паузу в спортивной карьере.
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.