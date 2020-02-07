Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

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Росстат оценил рост пенсий в 2019 году

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Росстат оценил годовой рост пенсий

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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

RT на русскомвчера в 09:10
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

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Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Первый сообщивший о коронавирусе медик заразился им и умер

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Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

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Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
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На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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