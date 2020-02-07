Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Согласно документу, в декабре средняя пенсия была на уровне 14 242 рубля (больше на 6,2% по сравнению с прошлым декабрём). Реальный размер (с поправкой на инфляцию) по итогам года увеличился на 1,5%. Ранее в ПФР заявили, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18 290 рублей.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

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Rambler News Serviceвчера в 08:13

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
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