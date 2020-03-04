Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРосстат сообщил о росте средней пенсии в России

По данным Росстата, в России в январе 2020 года зафиксирован рост средней пенсии на 5,7%. В приведенных данных говорится, что средняя пенсия в первом месяце текущего года возросла до 14 904 рублей.
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Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
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Газета.Ru09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

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Росстат оценил рост пенсий в январе

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