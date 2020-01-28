Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении доли малого и среднего бизнеса
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу этого года.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
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