Экономика

BFM.ruBFM.ruРосстат сообщил о снижении доли малого и среднего бизнеса

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу этого года.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

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Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

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Красная весна03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00
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