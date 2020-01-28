Экономика

BFM.ruBFM.ruРосстат сообщил о снижении доли малого и среднего бизнеса

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу этого года.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

Подробнее о событии

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Общество

В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.
РБК 14:27
Происшествия

Девушка на BMW сбила толпу людей в центре Петербурга

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате произошедшего 28 января около 21:10 наезда автомобиля под управлением 20-летней девушки пострадал один пешеход — женщина, возраст которой устанавливается, получила травмы легкой степени тяжести и была доставлена в лечебное учреждение.
РЕН ТВ 13:50
Футбол

«Барселона» ведет переговоры с Тадичем

«Барселона» ведет работу над трансфером атакующего полузащитника «Аякса» Душана Тадича.
Sports.ru 15:02
Единоборства

Александр Емельяненко тренировался даже под арестом

РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Кубань-Информ 07:21
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек

В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
RT на русском 14:57
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру 15:02
Политика

Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Газета.Ru 14:27
Здоровье

Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза

Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Солидарность 10:00
Здоровье

Не паниковать из-за коронавируса порекомендовал доктор Мясников

Известный российский доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса, сообщает корреспондент Evo-rus.com Илья Самарин.
Evo-rus.com 12:19
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Политика

В МИД Германии заявили о вопросах к плану Трампа по Ближнему Востоку

Министр отметил, что Германия планирует изучить обнародованный Трампом план, и в Берлине исходят из того, что «все партнеры сделают то же самое», — передает «РИА Новости».
Известия 15:31
Кино

Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой

Актуальные Новости вчера в 10:28
Спорт

Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru 12:17
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 13:53
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
РИА Новости 10:28
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах России

Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
RT на русском 15:29
Армия и оружие

Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

РИА Новости 14:44
Киберспорт

SumaiL присоединился к OG

Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
CyberSport.ru 15:24
Здоровье

Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Ugpressa.ru 02:17
Здоровье

В восьми областях Украины школы закрылись на карантин

Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
REGNUM 00:23
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 07:11
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Политика

Госдуму попросили уйти в отставку

Государственную думу РФ призвали уйти в отставку.
ФедералПресс 05:28
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
РИА Новости 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное