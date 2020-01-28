Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении доли малого и среднего бизнеса
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу этого года.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
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Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса
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Девушка на BMW сбила толпу людей в центре Петербурга
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате произошедшего 28 января около 21:10 наезда автомобиля под управлением 20-летней девушки пострадал один пешеход — женщина, возраст которой устанавливается, получила травмы легкой степени тяжести и была доставлена в лечебное учреждение.
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РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
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Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
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В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
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AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
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Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
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Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
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Не паниковать из-за коронавируса порекомендовал доктор Мясников
Известный российский доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса, сообщает корреспондент Evo-rus.com Илья Самарин.
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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Политика
В МИД Германии заявили о вопросах к плану Трампа по Ближнему Востоку
Министр отметил, что Германия планирует изучить обнародованный Трампом план, и в Берлине исходят из того, что «все партнеры сделают то же самое», — передает «РИА Новости».
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Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
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В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах России
Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
Армия и оружие
Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета
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SumaiL присоединился к OG
Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Здоровье
В восьми областях Украины школы закрылись на карантин
Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
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Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Госдуму попросили уйти в отставку
Государственную думу РФ призвали уйти в отставку.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.