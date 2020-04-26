с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 64

Общество Токаев продлил режим ЧП в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая. 16

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек Общее число заболевших выросло до 80 949 человек. Большинство новых случаев выявили в Москве — 2971.

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 252

Происшествия Коронавирус. В список нарушителей попали автовокзал, магазин и парикмахерская 23 апреля Красноармейским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, в отношении индивидуальной предпринимательницы, которая осуществляла деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению в Красноармейске, чем нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 467

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 253

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 615

Происшествия В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. 4

Общество Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов. 5

Наука В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса. 146

Здоровье Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 860

Здоровье Новосибирские врачи получат надбавки за коронавирус Более существенные выплаты с апреля будут получать медработники, занятые «особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». 7

Здоровье Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.