Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
Читать в источнике
Оценить4,1K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новостивчера в 03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил данные Росстата о доходах россиян: коронавирус не виноват
Московский Комсомолецвчера в 12:45
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Как отмечает газета, в первую очередь, откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса.
Интерфакс 04:50
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек
Общее число заболевших выросло до 80 949 человек. Большинство новых случаев выявили в Москве — 2971.
Дождь вчера в 05:04
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
Lenta.ru 03:59
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
Коронавирус. В список нарушителей попали автовокзал, магазин и парикмахерская
23 апреля Красноармейским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, в отношении индивидуальной предпринимательницы, которая осуществляла деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению в Красноармейске, чем нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности.
Взгляд-инфо 04:07
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Происшествия
В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь 03:24
Наука
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском вчера в 21:11
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Футболист Фролов: правительству наплевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о действиях правительства России.
Чемпионат 04:39
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Политика
Лавров сообщил о проработке «пятёркой» СБ ООН даты видеоконференции
Страны «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции.
RT на русском 04:56
Здоровье
Новосибирские врачи получат надбавки за коронавирус
Более существенные выплаты с апреля будут получать медработники, занятые «особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».
Новая Сибирь 03:20
Политика
Песков опроверг слухи о том, что Путин где-то «укрылся»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин где-то "укрылся" от эпидемии коронавируса.
Pravda.Ru 03:29
Здоровье
Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине
Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Live24 02:38
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45