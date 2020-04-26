с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 53

Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 3

Политика Россиянам не видать денег, пока они не полюбят Дмитрия Медведева Доверие граждан к Дмитрию Медведеву начало активно снижаться сразу после его отставки с поста председателя правительства, которая последовала за историческим посланием президента Федеральному собранию, где было объявлено о конституционной реформе. 28

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,4K

Энергетика Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве отмечают рост спроса на нефть в ряде стран Центральной и Северной Европы. 33

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 196

Экономика Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. 710

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 284

Общество Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России удастся избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, если люди не будут массово выходить из домов на майские праздники. 1K

Общество В Татарстане зафиксировано 70 новых случаев коронавируса На 27 апреля в Татарстане выздоровели 75 человек. За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 38

Политика Кремль прокомментировал ситуацию с оснащением больниц Песков добавил, что президент Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения и оснащения больниц. 14

Авто Mitsubishi представила новую модель Японский бренд выпустил коммерческий фургон Express, который является по своей сути перелицованной версией Renault Trafic. 2

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 657

Автоспорт Несколько серий анонсировали календарь Сразу несколько серий сегодня анонсировали свой календарь на сезон 2020 года – везде он носит предварительный характер, но важно, что об отмене сезона речь не идёт.

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,4K

Общество «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей с 29 апреля, возобновить его планируется 18 мая, сообщил в понедельник ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. 1

Авто В РФ открылся автосалон новых советских машин Ряд экземпляров хранятся под специальными тканевыми чехлами, а также в автосалоне организована ремонтная зона, где машины реставрируются. 130

Здоровье Половину петербуржцев назвали бессимптомными носителями коронавируса В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса в городе являются не только больные с установленным диагнозом, но и почти половина жителей. 31

Здоровье В Бурятии зараженные коронавирусом врачи скрывали симптомы Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что врачи городской больницы Улан-Удэ № 4, заразившиеся коронавирусом, скрывали признаки заболевания, из-за чего заразили многих коллег, пишет ТАСС. 280

Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 16