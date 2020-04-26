Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
Читать в источнике
Оценить3,6K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Национальная служба новостей03:52
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество
За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19
Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек.
ГТРК Ставрополье 05:44
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.
Российская газета 06:05
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе.
РБК 04:47
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Общество
Дивеево закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Дивеево и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин.
Гипер НН вчера в 15:01
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
В Белоруссии выявлено 9590 случаев заражения коронавирусом
Минск, 25 апреля 2020, 12:26 — REGNUM По состоянию на 25 апреля в Белоруссии коронавирус выявили у 9590 человек.
REGNUM вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с Алибасовым: «Надеюсь, что вернет квартиру»
Через «МК» Федосеева-Шукшина попросила супруга вернуть ей квартиру.
Московский Комсомолец 24 апреля в 14:22
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 24 апреля в 06:31
Армия и оружие
Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье
Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
Общество
Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а пользователи раскритиковали известную ведущую за то, что она должна защищать жертв, а не нападающих и насильников.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года
Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Общество
Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России
Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:33
Здоровье
От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции
Во Франции возросло количество неблагоприятных последствий из-за применения лекарственных препаратов против коронавируса.
Что происходит 05:57
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм
Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43