с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Политика Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации. 832

Происшествия В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома. 212

Экономика Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ «При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе. 40

Общество В Белоруссии выявлено 9590 случаев заражения коронавирусом Минск, 25 апреля 2020, 12:26 — REGNUM По состоянию на 25 апреля в Белоруссии коронавирус выявили у 9590 человек. 13

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Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,4K