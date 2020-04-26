Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
Читать в источнике
Оценить4K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Национальная служба новостей03:52
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
РИА Новости 18:04
Общество
Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции
После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
Политика
Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
Общество
Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности
Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП - Процессуального кодекса об административных правонарушениях презумпцию невиновности гражданина.
Комсомольская правда 16:46
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкий журнал AutoBild представил рейтинг надёжности подержанных транспортных средств, который был составлен при участии сертификационной организации TÜV.
SpeedMe 23 апреля в 11:57
Общество
В Калужской области выявлено 639 случаев заболевания коронавирусом
За сутки число заболевших коронавирусом в области выросло на 56 человек и составляет 639.
Калужские Губернские Ведомости 03:33
Футбол
Верратти: каждый игрок выступает за «ПСЖ» не ради денег
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, какую мотивацию преследуют футболисты парижского клуба в первую очередь.
Metaratings 16:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев съехал от жены и сына
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 14:34
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Общество
Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
Sputnik Южная Осетия 05:38
Общество
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском 15:43
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж
В Чехии с 12 марта действует режим ЧС, 13 марта страна перестала выдавать визы всех типов, в том числе членам семей своих граждан и в этот же день объявила, что закроет границы с 16 марта.
Полит.ру 24 апреля в 02:44
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews вчера в 12:36
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Общество
Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Шоу-бизнес
Фанаты заподозрили Любовь Успенскую в нарушении режима самоизоляции
Отсюда у поклонников и назрел вопрос: то ли Успенская умело пользуется фотошопом, или же не прекращает омолаживающие процедуры, и посещает салоны красоты, нарушая режим общероссийской самоизоляции.
OvideO.ru 17:48