с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Здоровье Беглов выразил соболезнования семье Филиппова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова. 23

Общество Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". 86

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкий журнал AutoBild представил рейтинг надёжности подержанных транспортных средств, который был составлен при участии сертификационной организации TÜV. 231

Футбол Верратти: каждый игрок выступает за «ПСЖ» не ради денег Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, какую мотивацию преследуют футболисты парижского клуба в первую очередь.

Шоу-бизнес Максим Фадеев съехал от жены и сына Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы. 6

Здоровье В США расширили список симптомов коронавируса Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. 19

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 71

Общество Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд. 1

Шоу-бизнес Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор. 11

Общество В Москве умер 31 пациент с коронавирусом За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 172

Общество Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж В Чехии с 12 марта действует режим ЧС, 13 марта страна перестала выдавать визы всех типов, в том числе членам семей своих граждан и в этот же день объявила, что закроет границы с 16 марта. 456

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 3,1K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения. 18

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 143

Общество Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. 588

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 757