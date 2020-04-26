Экономика

BFM.ruBFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
РИА Новости03:44

Подробнее о событии

Эксперт оценил данные Росстата о доходах россиян: коронавирус не виноват

Московский Комсомолец12:45

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ruвчера в 18:16

Экономист РИСИ предрек резкое сокращение доходов россиян. Кто обеднеет сильнее всего

URA.Ru07:26

Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

РИА Новости03:44

Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян

Национальная служба новостей03:52

Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

РБК 11:28
42
Здоровье

Беглов выразил соболезнования семье Филиппова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
23
Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

РИА Новости 18:04
16
Общество

Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции

После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
86
Экономика

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
35
Политика

Песков рассказал о функциях телефона Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
25
Общество

Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности

Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП - Процессуального кодекса об административных правонарушениях презумпцию невиновности гражданина.
Комсомольская правда 16:46
1
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Немецкий журнал AutoBild представил рейтинг надёжности подержанных транспортных средств, который был составлен при участии сертификационной организации TÜV.
SpeedMe 23 апреля в 11:57
231
Общество

В Калужской области выявлено 639 случаев заболевания коронавирусом

За сутки число заболевших коронавирусом в области выросло на 56 человек и составляет 639.
Калужские Губернские Ведомости 03:33
143
Футбол

Верратти: каждый игрок выступает за «ПСЖ» не ради денег

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, какую мотивацию преследуют футболисты парижского клуба в первую очередь.
Metaratings 16:53
Шоу-бизнес

Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
6
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
123
Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 14:34
19
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
71
Общество

Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

Sputnik Южная Осетия 05:38
274
Общество

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском 15:43
1
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
11
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,8K
Общество

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
172
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
524
Общество

Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж

В Чехии с 12 марта действует режим ЧС, 13 марта страна перестала выдавать визы всех типов, в том числе членам семей своих граждан и в этот же день объявила, что закроет границы с 16 марта.
Полит.ру 24 апреля в 02:44
456
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
22
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
18
Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews вчера в 12:36
28
Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
143
Общество

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
588
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
757
Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Любовь Успенскую в нарушении режима самоизоляции

Отсюда у поклонников и назрел вопрос: то ли Успенская умело пользуется фотошопом, или же не прекращает омолаживающие процедуры, и посещает салоны красоты, нарушая режим общероссийской самоизоляции.
OvideO.ru 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное