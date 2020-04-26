Экономика

BFM.ruBFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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