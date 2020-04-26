Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
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Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Национальная служба новостей03:52
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Футбол
12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА
26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
Футбол
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина
Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу.
ProstoProSport вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
Армия и оружие
Шойгу: пандемия не должна повлиять на деятельность российской армии
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что пандемия коронавируса не должна оказать влияния на деятельность российской армии.
Аргументы и Факты 24 апреля в 10:41
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
В ведомстве пояснили, что при сближении летчики идентифицировали истребитель бельгийских BBC и его бортовой номер Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский самолет F-16 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Деловое.ТВ вчера в 05:29
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
В Курской области из-за коронавируса умер епископ
В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
РБК 09:01
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Здоровье
Глава Бурятии назвал причины вспышки COVID-19 в больнице Улан-Удэ
Персонал Городской больницы №4 в Улан-Удэ, где произошла вспышка коронавируса, грубо нарушал все условия карантина и скрывал признаки ОРВИ, маскируя их лекарствами, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Алексея Цыденова.
РИА Новости 09:03
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
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Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
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МКПП осталась лишь на 12% автомобилей
Тарантас Ньюс 07:45
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Общество
Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион
Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:44
Общество
Детсады Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения
Ранее дошкольные учреждения планировали открыть 26 апреля. Детские сады Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения.
Donday.ru 07:16
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Здоровье
Еще один госпиталь для больных коронавирусом откроют в Барнауле
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле перепрофилируют под госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 04:54