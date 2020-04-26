с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Здоровье Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". 39

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 66

Футбол Форвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу. 1

Армия и оружие Шойгу: пандемия не должна повлиять на деятельность российской армии Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что пандемия коронавируса не должна оказать влияния на деятельность российской армии.

Армия и оружие Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16 В ведомстве пояснили, что при сближении летчики идентифицировали истребитель бельгийских BBC и его бортовой номер Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский самолет F-16 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. 301

Здоровье Глава Бурятии назвал причины вспышки COVID-19 в больнице Улан-Удэ Персонал Городской больницы №4 в Улан-Удэ, где произошла вспышка коронавируса, грубо нарушал все условия карантина и скрывал признаки ОРВИ, маскируя их лекарствами, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Алексея Цыденова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения. 3

Общество Сотрудники российских банков переезжают на работу В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. 808

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 61

Общество Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка. 459

Происшествия Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 454

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 428