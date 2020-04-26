Экономика
ИнтерфаксРосстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
В целом за прошлый год реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах. Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения и стал публиковать их раз в квартал, а не ежемесячно.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
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Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
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