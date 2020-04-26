с чего всё началось

В целом за прошлый год реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах. Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения и стал публиковать их раз в квартал, а не ежемесячно.

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