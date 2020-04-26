Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
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Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Национальная служба новостей03:52
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О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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РИА Новости 08:02
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В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
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В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
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Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество
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Взгляд.ру 04:40
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Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Газета.Ru 08:44
Политика
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Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
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Газета.Ru 03:11
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Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
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Вести.Ru 06:20
Общество
В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае
Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года.
Российская газета 06:31
Общество
У 66 человек в Тульской области за сутки обнаружен коронавирус
Всего на территории Тульской области 644 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек уже выздоровели, 5 — скончались.
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Армия и оружие
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Политика
США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20
25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
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Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
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Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
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