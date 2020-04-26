Экономика

BFM.ruBFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
РИА Новости03:44

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Экономист РИСИ предрек резкое сокращение доходов россиян. Кто обеднеет сильнее всего

URA.Ru07:26

Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

РИА Новости03:44

Росстат отчитался о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

РБКвчера в 17:00

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Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ruвчера в 18:16

Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян

Национальная служба новостей03:52
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
Газета DAILY вчера в 11:12
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Политика

Власти США потребовали оправданий от китайских операторов связи

Федеральная комиссия по связи (FCC) США потребовала четыре китайские телекоммуникационные компании обосновать свое присутствие на территории страны, говорится в заявлении комиссара FCC Брендона Карра, опубликованном 24 апреля пресс-службой ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 15:36
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Общество

Попова: россияне должны изменить привычки после пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что после пандемии россияне должны изменить привычки.
Коммерсантъ 08:17
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Общество

Лукашенко призвал заселить пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в районах, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже нужно жить.
Московский Комсомолец 06:39
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Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Известия вчера в 03:20
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
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Политика

Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Единоборства

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
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Общество

Количество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи

За последние сутки в России подтвердился 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Карповка 05:50
Экономика

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

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Вести.Ru 06:20
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Общество

В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае

Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года.
Российская газета 06:31
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Общество

У 66 человек в Тульской области за сутки обнаружен коронавирус

Всего на территории Тульской области 644 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек уже выздоровели, 5 — скончались.
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Политика

США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20

25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
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Общество

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
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Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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