Экономика
BFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
Читать в источнике
Оценить3,6K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новости03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Национальная служба новостей03:52
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Политика
В Кремле рассказали о выходе из режима ограничений по коронавирусу
Ранее сегодня Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями по проблеме коронавируса.
Авторадио 07:47
Политика
Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне.
РИА Новости 07:41
Происшествия
В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом
В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство на странице в "ВКонтакте".
Газета.Ru вчера в 16:50
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции
Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.
Экспресс газета 06:17
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий.
РИА Новости 08:08
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Футбол
«Ювентус» объявил игроков, которых готов обменять на Погба
«Ювентус» назвал имена своих игроков, которых он может включить в сделку по переходу хавбека «МЮ» Поля Погба, передает Tuttosport.
ProstoProSport 06:18
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля.
Деловое.ТВ 24 апреля в 10:05
Происшествия
Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
Общество
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля
Авария на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года, стала поводом для появления российской памятной даты - Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
Известия 07:24
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Авто
Новый Geely FY11 заметили в Беларуси
Автопроизводитель Geely собирается выпустить в нынешнем году модель FY11 — купе-кроссовер на базе Volvo на рынках России и Беларуси.
32CARS.ru 24 апреля в 12:12
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Авто
МКПП осталась лишь на 12% автомобилей
Тарантас Ньюс 07:45
Авто
В России открылся автосалон по продаже новых советских машин
Организовать продажу раритетных автомобилей решил бизнесмен из Рязани.
Gazeta.SPb 23 апреля в 09:46
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
В ведомстве пояснили, что при сближении летчики идентифицировали истребитель бельгийских BBC и его бортовой номер Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский самолет F-16 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Деловое.ТВ вчера в 05:29
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38