с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 119

Политика Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне. 278

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Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 476

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Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 6K

Происшествия В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. 42

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 530

Происшествия Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону. 294

Общество Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля Авария на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года, стала поводом для появления российской памятной даты - Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

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Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 19

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 283

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 376