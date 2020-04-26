Экономика
RT на русскомРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.
Читать в источнике
Оценить4,1K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новостивчера в 03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил данные Росстата о доходах россиян: коронавирус не виноват
Московский Комсомолецвчера в 12:45
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия
Заведующая скорой из Подмосковья выпала из окна больницы, перепрофилированной для лечения коронавируса
Заведующая отделения скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева выпала из окна больничной палаты больницы в Москве, в которой сама проходила лечение от коронавируса.
Эхо Москвы 02:01
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 07:16
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 25 апреля в 04:39
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Происшествия
В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости вчера в 04:21
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Культура
Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской
Певица Лариса Долина заявила, что смогла определить главное отличие американских зрителей от российских.
Live24 01:53
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Здоровье
На Украине допустили стремительную отмену карантина
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил отмену карантинных ограничений стране раньше срока.
Lenta.ru 01:59
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru 25 апреля в 02:20
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
РИА Новости 02:16
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Спорт
Непревзойдённая гибкость. Гимнастка Солдатова совершенствует растяжку даже на карантине
На «Чемпионате» продолжается голосование за самую эффектную растяжку от профессиональных гимнасток.
Чемпионат 24 апреля в 11:15
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Экономика
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета 25 апреля в 07:27
Общество
В ГИБДД разъяснили условия передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рекомендуют перед поездкой через регионы изучить информацию на официальных ресурсах, пользуясь только оперативными данными, так как ситуация в субъектах может регулярно меняться.
RuNews24.ru 24 апреля в 22:01
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
В Невельске организовали обсерватор
С 26 апреля в Невельске организован обсерватор для пассажиров, прибывающих с внутренних рейсов. В изоляции граждане России пробудут 14 дней.
Сахалин.Инфо 01:15
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru вчера в 17:05
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Общество
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 06:57