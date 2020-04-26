Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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Происшествия

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В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

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С 26 апреля в Невельске организован обсерватор для пассажиров, прибывающих с внутренних рейсов. В изоляции граждане России пробудут 14 дней.
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Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника

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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

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Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
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В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне

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Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
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В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
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