с чего всё началось

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

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