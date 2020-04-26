Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 0,2% реальных денежных доходов россиян в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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