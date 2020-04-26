с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. 5K

Футбол Дзюбе напомнили об истории с кошельком Быстрова Алексей Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из московского "Спартака" после истории с кошельком Владимира Быстрова.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 6,1K

Общество В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны. 556

Общество В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре. 709

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 579

Политика Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией". 6

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 44

Общество Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода. 4,5K

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 3,1K

Происшествия Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года. 12

Общество Премьер Италии анонсировал послабление карантина Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. 10

Кино Сценарист «Ведьмака» Netflix хочет изменить одну из сцен сериала Нью-Йорк, США, 26 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила, что сценарист Хейли Холл хотела бы изменить одну из сцен эпизода «Редкие виды», если бы у неё была такая возможность.

Общество Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19. 3

Шоу-бизнес Прилучный и Муцениеце разделили имущество без скандала В издании «Комсомольская правда», которое ссылается на знакомую звездной пары, появилась информация о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце разделили имущество.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 746

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 513

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 136

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 131

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K

Политика Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.