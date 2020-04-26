Экономика

BFM.ruBFM.ruРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
РИА Новости03:44

Подробнее о событии

Эксперт оценил данные Росстата о доходах россиян: коронавирус не виноват

Московский Комсомолец12:45

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:00

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ruвчера в 18:16

Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

РИА Новости03:44

Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян

Национальная служба новостей03:52

Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Экономист РИСИ предрек резкое сокращение доходов россиян. Кто обеднеет сильнее всего

URA.Ru07:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
997
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране.
РИА Новости 12:07
5K
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
5
Футбол

Дзюбе напомнили об истории с кошельком Быстрова

Алексей Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из московского "Спартака" после истории с кошельком Владимира Быстрова.
Газета.Ru 13:55
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6,1K
Футбол

Назван самый преданный одному клубу футболист Европы

Сайт Transfermarkt в своем Instagram назвал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов Европы.
Lenta.ru 08:31
2
Общество

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
556
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
709
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
19
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
579
Политика

Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
6
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
44
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,5K
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
12
Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Evo-rus.com 13:16
46
Общество

Премьер Италии анонсировал послабление карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:09
10
Кино

Сценарист «Ведьмака» Netflix хочет изменить одну из сцен сериала

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила, что сценарист Хейли Холл хотела бы изменить одну из сцен эпизода «Редкие виды», если бы у неё была такая возможность.
REGNUM 15:59
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
68
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
3
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце разделили имущество без скандала

В издании «Комсомольская правда», которое ссылается на знакомую звездной пары, появилась информация о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце разделили имущество.
Дни24 13:17
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
746
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
513
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
136
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
1
Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
131
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
2,3K
Политика

Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
16
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное