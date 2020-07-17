с чего всё началось

Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, следует из данных Росстата. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году. Средний доход россиян составил 32 854 руб.

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

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Здоровье Медики назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы. 457

Происшествия СК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.

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Общество Найден ранний симптом коронавируса Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. 66

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Шоу-бизнес Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. 5

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Происшествия Прошли прения по делу о гибели президента компании Total Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса. 2

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 448

Экономика Россия удивит Запад восстановлением экономики Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. 4

Происшествия В Татарстане обнаружили тело второго подростка, пропавшего у водоема Водолазы обнаружили тело подростка 2003 года рождения, пропавшего накануне вместе с другим ребенком у водоема в Буинском муниципальном районе Татарстана. 3