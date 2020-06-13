Коронавирус
ИнтерфаксРосстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%
Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
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Общество
Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции
Интерактивная карта выхода субъектов РФ из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, появилась на сайте оперштаба «Стопкоронавирус.рф».
BFM.ru вчера в 06:47
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова
Заслуженный артист России Гоша Куценко призвал не осуждать актера Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.
Профиль 10:24
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 520 тыс. (8706 за сутки).
РБК 02:33
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости вчера в 01:27
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Гаджеты
Adobe представила новое приложение для смартфонов
Vevby.ru 09:28
Игры
KFC создала ролик, анонсирующий собственную игровую консоль
Сеть ресторанов быстрого питания KFC опубликовала в «Твиттере» шуточный анонс собственной игровой консоли.
Чемпионат 06:41
Баскетбол
ЦСКА заступился за Евролигу после угрозы «Панатинаикоса» покинуть ее
Десять баскетбольных клубов с лицензиями Евролиги, включая московский ЦСКА, выступили с заявлениями в поддержку руководства турнира.
Интерфакс-Спорт 08:46
Космос
НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба
Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
Общество
Голикова назвала коронавирус причиной смерти 1660 россиян в апреле
Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 российских граждан за апрель.
NewInform 05:18
Общество
В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II
В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Наука
Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 11:52
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно показала их с Иосифом Оганесяном квартиру
Вокруг ТВ вчера в 01:28
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19
Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:31