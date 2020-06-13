Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРосстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
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Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Интерфакс09:43

На фоне коронавируса в России зарегистрировали в 4 раза меньше разводов

РБК09:01

В апреле на 75% сократилось число разводов в России

Московский Комсомолец06:44

В России резко сократилось количество браков и разводов

Газета.Ru07:03

Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

Вести.Ru06:59

В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков

РИА Новости06:56

Россияне стали реже жениться и разводиться из-за коронавируса

Телеканал 360°07:38
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Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

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Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова

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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

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Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
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«Эспаньол» обыграл на своем поле «Алавес»

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Общество

Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

РИА Новости 08:34
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Общество

Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID

Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Общество

Минздрав отменил пробное тестирование украинских учеников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об отмене тестирования выпускников школ, которое необходимо для поступления в вузы.
Pravda.Ru 05:42
Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.
RZN.info 09:55
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Политика

Трамп пообещал признать свое поражение на выборах

Накануне экс-вице-президент, а ныне кандидат в президенты от Демократической партии Байден заподозрил Трампа в том, что тот не примет поражение на выборах и его придется выводить из Белого дома при помощи военных.
Журналистская правда 05:41
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
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Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Здоровье

Врач назвал способы избежать болезней почек

Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
Известия 00:27
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Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
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Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
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Политика

Зеленский поручил кабмину выработать решения по ситуации с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.
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Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
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Здоровье

На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
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Магомедшарипов назвал точную дату боя с Родригесом

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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя

Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.
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Политика

Украинские власти «отменили» самоизоляцию для жителей Крыма и Донбасса

Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию из-за коронавируса COVID-19 для жителей Крыма и Донбасса, сообщила пресс-служба правительства.
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Крупный град повредил крыши домов в поселке ЕАО

Поселок Николаевка Смидовичского района пострадал от крупного града.
НТВ 09:56
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