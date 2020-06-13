Коронавирус
ИнтерфаксРосстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%
Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
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Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Футбол
«Эспаньол» обыграл на своем поле «Алавес»
Советский спорт 09:59
Общество
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Общество
Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID
Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
News.ru 09:53
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Общество
Минздрав отменил пробное тестирование украинских учеников
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об отмене тестирования выпускников школ, которое необходимо для поступления в вузы.
Pravda.Ru 05:42
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.
RZN.info 09:55
Политика
Трамп пообещал признать свое поражение на выборах
Накануне экс-вице-президент, а ныне кандидат в президенты от Демократической партии Байден заподозрил Трампа в том, что тот не примет поражение на выборах и его придется выводить из Белого дома при помощи военных.
Журналистская правда 05:41
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Здоровье
Врач назвал способы избежать болезней почек
Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
Известия 00:27
Политика
Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
Политика
Зеленский поручил кабмину выработать решения по ситуации с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 10:05
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт 06:12
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя
Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Политика
Украинские власти «отменили» самоизоляцию для жителей Крыма и Донбасса
Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию из-за коронавируса COVID-19 для жителей Крыма и Донбасса, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 08:11
Происшествия
Крупный град повредил крыши домов в поселке ЕАО
Поселок Николаевка Смидовичского района пострадал от крупного града.
НТВ 09:56