Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009–2017 годах население непрерывно увеличивалось. Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.

Население России сократилось второй год подряд

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