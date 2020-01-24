Общество

РБКРБКНаселение России сократилось второй год подряд

Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009–2017 годах население непрерывно увеличивалось. Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.
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Население России сократилось второй год подряд

РИА Новости08:15

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Ведомости05:33

Росстат рассказал о сокращении населения России за 2019 год

RT на русском07:24

Население России сократилось второй год подряд

РБК06:50

Население России по итогам 2019 года сократилось на 35,6 тыс. человек

ТАСС07:43

Росстат: второй год подряд в России уменьшается население

URA.Ru05:06

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

Интерфакс04:31
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Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
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Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
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В ночь на 8 января КСИР выпустил десятки ракет по американским базам в Ираке. Казалось, большая война между США и Ираном неизбежна.
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Второй морской порт на Украине официально передан в концессию

Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
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Все рейсы в Москву из Уханя отменили из-за коронавируса

Все рейсы в Москву из китайского города Ухань отменены из-за вспышки коронавируса.
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