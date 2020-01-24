Общество
РБКНаселение России сократилось второй год подряд
Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м. В 2009–2017 годах население непрерывно увеличивалось. Росстат прогнозирует, что до 2026 года количество жителей России будет убывать по нарастающей.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Автоспорт
Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл дорогу фурой
В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Политика
Появилась запись обсуждения в правительстве Украины «товарищей папуасов»
В интернете появилась аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана на совещании в правительстве Украины в сентябре 2019 года.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Политика
В Польше пожалели из-за отказа Дуды ехать на форум памяти Холокоста
Глава крупнейшей оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа», экс-глава МИД страны Гжегож Схетына выразил сожаление тем, что президент республики Анджей Дуда отказался принять участие в прошедшем в Израиле Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
Армия и оружие
Робот-сапер «Скорпион» выйдет в серийное производство в 2020 году
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Здоровье
В Оренбуржье утвердили новые правила оказания медицинской помощи
23 января губернатор Денис Паслер провел заседание правительства, на котором были внесены изменения в программу госгарантий оказания медицинской помощи.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов
Армия и оружие
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
В ночь на 8 января КСИР выпустил десятки ракет по американским базам в Ираке. Казалось, большая война между США и Ираном неизбежна.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Экономика
Второй морской порт на Украине официально передан в концессию
Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
Общество
Все рейсы в Москву из Уханя отменили из-за коронавируса
Все рейсы в Москву из китайского города Ухань отменены из-за вспышки коронавируса.