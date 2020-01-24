Общество
РИА НовостиНаселение России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате. Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население страны оценивается в 146 миллионов 745,1 тысячи человек.
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Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Кино
«Текст» получил премию «Золотой орел» и стал лучшим фильмом года
В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Данилой Перовым
Сын Раисы Рязановой скончался в возрасте 51 год. Причина смерти – оторвавшийся тромб.
Армия и оружие
Сирийская армия выбила боевиков из поселения в Идлибе
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру по итогам первого дня Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
Футбол
«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР
Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Происшествия
Хоккеист хабаровского «Амура» Максим Кондратьев хочет вернуться на лед
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии за шутку над пожарным
Глава МЧС России Евгений Зиничев раскритиковал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Представители МЦСТ заявили, что новая модель 16С отечественного CPU серии «Эльбрус» появится не ранее 2022 года, поскольку только в декабре следующего, 201 года завершатся все работы по его созданию, после чего примерно полгода понадобиться для подготовки и запуска серийного производства.
Армия и оружие
В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Политика
В Госдепе США назвали новую дату встречи Помпео с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 января.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме.
Политика
«Медуза»: два региона получили от Кремля рекомендации по явке на голосование по поправкам в Конституцию
Власти Калужской и Тверской областей получили рекомендации по явке на голосовании по поправкам в Конституцию.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».