Экономика

ТАССТАССРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

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