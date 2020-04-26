с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

Экономика ВС России подтвердил незаконность вывода 205 млрд рублей из российского банка Верховный суд России оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску банка «Траст», согласно которым внесение «Рост банком» 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции» признан незаконным.

Здоровье Василий Орлов: «Уверен, шутки точно кончились» Итоги прошедшей недели, подведенные губернатором Приамурья Василием Орловым в Инстаграме, полностью посвящены коронавирусу и борьбе с ним.

Экономика Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы. 267

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Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 259

Происшествия Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе. 76

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