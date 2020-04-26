Экономика
ТАССРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.
Читать в источнике
Оценить595
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру вчера в 07:20
Общество
Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН 05:19
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Армия и оружие
Турция хочет стать сверхдержавой: что значат слова Эрдогана о «центре мирового порядка»
Турция как центр мирового порядка Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка.
ФАН вчера в 05:48
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров
Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.
Национальная служба новостей 03:31
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service вчера в 07:05
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Общество
Число жертв коронавируса во всем мире превысило 200 тысяч человек
Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило во всем мире 200 тысяч.
Ридус 14:23
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08