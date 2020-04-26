Экономика

ТАССТАССРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.
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Реальные доходы россиян сократились на две десятые процента в первом квартале этого года

Эхо Москвы02:32

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ruвчера в 18:16

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

РИА Новостивчера в 21:44

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолецвчера в 18:23

Реальные доходы россиян сократились на 0,2%

Телеканал 360°вчера в 22:49

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие

Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км

РБК 02:43
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Шоу-бизнес

Самбурская вступилась за Тодоренко после слов о домашнем насилии

РИА Новости 01:29
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
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Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия вчера в 09:28
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском вчера в 12:14
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Происшествия

Главврач госпиталя в Красноярске выпала из окна

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
1,2K
Общество

ВОЗ выступила против использования «иммунных паспортов»

Некоторые правительства считают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме человека после заражения коронавирусом, может послужить основанием для проблемы так называемого «иммунопаспорта», что указывает на его устойчивость к инфекции, сообщает ВОЗ.
Evo-rus.com вчера в 12:11
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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
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Наука

Осязание вернули парализованному человеку при помощи импланта мозга

ToDay News Ufa вчера в 05:15
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Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском вчера в 11:10
2,7K
Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 22:21
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Здоровье

Две больницы Екатеринбурга переполнены пациентами с коронавирусом

Уральский меридиан 02:06
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Здоровье

На Ставрополье за сутки зафиксировали 36 случаев коронавируса

За все время зарегистрирован уже 421 случай заболевания, шестеро пациентов скончались, в том числе медицинский специалист.
Newstracker.ru 02:18
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Религия

В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках

В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости вчера в 16:22
1
Происшествия

У врачей горбольницы и скорой помощи в Улан-Удэ выявили коронавирус

Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в городской больнице Улан-Удэ, среди заразившихся есть и врачи скорой помощи, сообщает в воскресенье пресс-служба Минздрава Республики Бурятия.
ТАСС 01:16
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
49
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Происшествия

В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо.
АСН24 01:19
1
Политика

Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге

В свою очередь Мединский передал в Следственный комитет России (СКР) список лиц, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
ТАСС 24 апреля в 13:53
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,6K
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,3K
Общество

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
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Футбол

Официально: чемпионат Мексики по футболу не будет доигран

Чемпионат Мексики по футболу 2019/20 завершен досрочно и не будет доигран, сообщает официальный сайт Федерации футбола этой страны.
ProstoProSport 03:03
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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Музыка

Определился победитель шоу «Голос. Дети»

Олеся Казаченко несколько раз была лауреатом и гран-призером международных и всероссийских конкурсов.
URA.Ru вчера в 06:03
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Армия и оружие

Представлен прототип нового легкого танка для Сухопутных сил США

Речь идет о перспективном легком танке массой более 30 тонн, что намного меньше, чем у основного боевого танка M1 Abrams.
Naked Science вчера в 05:02
1
Политика

Белый дом опроверг намерение сменить главу Минздрава США

Белый дом опроверг слухи о намерении сменить главу Минздрава США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
RuNews24.ru 00:57
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