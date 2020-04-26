Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.
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Реальные доходы россиян сократились на две десятые процента в первом квартале этого года

Эхо Москвы02:32

Главные новости к утру 26 апреля

Коммерсантъ00:10

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБКвчера в 17:00

Реальные доходы россиян сократились на 0,2%

Телеканал 360°вчера в 22:49

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

РИА Новостивчера в 21:44

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолецвчера в 18:23

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

ТАССвчера в 23:01
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Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
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Наука

Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
661
Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 22:21
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Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу

В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com вчера в 08:05
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Религия

В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках

В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости вчера в 16:22
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
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Общество

Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве

В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Гаджеты

Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости вчера в 14:45
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Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Общество

Психолог объяснила нежелание некоторых людей носить медицинские маски

Сознательный отказ некоторых людей от использования медицинских масок на фоне распространения коронавируса может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле.
Российская газета 01:19
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Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
6
Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Общество

В Кузбассе в двух новых городах обнаружили коронавирус

За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру вчера в 00:57
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
671
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
9
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Общество

В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
4,3K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
3,8K
Кино

Десятилетняя российская актриса снимется в голливудском сериале

Московский Комсомолец вчера в 20:16
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