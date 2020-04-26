Экономика
КоммерсантъРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.РБК17:00
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Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Общество
В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru 07:13
Общество
Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45