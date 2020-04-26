Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.

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Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

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