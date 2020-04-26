Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.
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с чего всё началось

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК17:00

Подробнее о событии

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолец18:23

Росстат зафиксировал начавшееся сокращение реальных доходов россиян

Эхо Москвы20:04

Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Телеканал 360°18:50

Росстат сообщил о падении реальных доходов граждан

РИА Новости21:44

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

News.ru18:17

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ru18:16

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБК17:00
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,2K
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
1,3K
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
4,2K
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Общество

В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
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Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru 07:13
1,3K
Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
1
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,8K
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
353
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
2,7K
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
60
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
113
Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
1,2K
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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