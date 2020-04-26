Экономика
КоммерсантъРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.
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Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 24 апреля в 02:02
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews вчера в 12:36
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа 24 апреля в 07:51
Общество
В Испании уже с 2 мая могут разрешить занятия спортом и прогулки
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в случае сохранения положительной динамики в ситуации с коронавирусом, уже с начала мая людям разрешат гулять на улице и заниматься спортом.
Чемпионат вчера в 15:15
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
Технологии
Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
"Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя", — отметил он.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
Энергетика
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости 24 апреля в 01:00
Общество
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло
Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do 00:15
Хоккей
Мозякин может продлить контракт с «Металлургом» на следующей неделе
Матч ТВ вчера в 13:14
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
Космос
Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews
Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 23 апреля в 18:50
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:31
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Наука
Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса
Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
Футбол
Игрока «Монпелье» с коронавирусом вывели из комы
Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43