Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.
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Росстат сообщает о сокращении реальных доходов граждан

Вести.Ru00:23

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ruвчера в 18:16

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

РИА Новостивчера в 21:44

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолецвчера в 18:23

Реальные доходы россиян сократились на 0,2%

Телеканал 360°вчера в 22:49

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБКвчера в 17:00
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 24 апреля в 02:02
1,2K
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
430
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
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Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews вчера в 12:36
12
Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа 24 апреля в 07:51
611
Общество

В Испании уже с 2 мая могут разрешить занятия спортом и прогулки

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в случае сохранения положительной динамики в ситуации с коронавирусом, уже с начала мая людям разрешат гулять на улице и заниматься спортом.
Чемпионат вчера в 15:15
6
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
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Технологии

Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии

"Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя", — отметил он.
ПРАЙМ вчера в 19:03
22
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
117
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости 24 апреля в 01:00
18
Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
1
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,8K
Общество

Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло

Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do 00:15
Хоккей

Мозякин может продлить контракт с «Металлургом» на следующей неделе

Матч ТВ вчера в 13:14
Армия и оружие

Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

ИА Красная Весна вчера в 16:44
1
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
2
Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
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Космос

Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews

Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 23 апреля в 18:50
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Шоу-бизнес

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
62
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
296
Здоровье

В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
2
Общество

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:31
96
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
27
Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
2
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
62
Наука

Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
22
Футбол

Игрока «Монпелье» с коронавирусом вывели из комы

Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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