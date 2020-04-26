Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc). Среднедушевые денежные доходы россиян (.doc) оцениваются в 31 245 руб. в месяц.
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с чего всё началось

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБКвчера в 17:00

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Росстат сообщает о сокращении реальных доходов граждан

Вести.Ru00:23

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБКвчера в 17:00

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

РИА Новостивчера в 21:44

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолецвчера в 18:23

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ruвчера в 18:16

Реальные доходы россиян сократились на 0,2%

Телеканал 360°вчера в 22:49
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 24 апреля в 10:20
1,9K
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74588, за последние сутки оно выросло на 5966.
РБК 02:20
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ вчера в 16:41
1,4K
Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:17
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
1,2K
Общество

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости 24 апреля в 13:50
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:59
26
Происшествия

В Пятигорске задержали бывшего мэра города Льва Травнева

Источник издания уточняет, что поводом для уголовного преследования стали масштабные проверки, которые прошли в администрации города еще в 2017 году.
Эхо Москвы вчера в 18:03
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
9
Происшествия

Красноярский подросток изрезал 6-летнего брата после проигрыша в игре

Московский Комсомолец вчера в 12:35
17
Технологии

Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии

При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей.
Известия вчера в 23:01
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Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
3,8K
Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
8
Происшествия

В магазине Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника

Оружие, из которого был произведен выстрел также устанавливается.
Амурская правда 01:56
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Космос

В Индии приступили к составлению программы пилотируемого полета в космос

Прием предложений по исследованиям, которые могут войти в программу пилотируемого космического полета, начала Индийская организация космических исследований (ISRO), 24 апреля передает NDTV.
ИА Красная Весна 24 апреля в 13:07
Общество

44 человека заболели коронавирусом в Самарской области за сутки

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 24 апреля в 04:36
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Здоровье

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
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Религия

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
5
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
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Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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Единоборства

Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о причинах, из-за которых российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выступить на турнире турнир UFC 249.
Газета.Ru 24 апреля в 16:37
7
Здоровье

На Ставрополье выявлено ещё 27 случаев заражения коронавирусом

Выздоровели 58 пациентов, скончались - 5. Случаи заболевания выявлены практически во всех территориях края, кроме Ессентуков, Апанасенковского и Труновского районов.
АТВмедиа вчера в 02:45
6
Общество

За сутки в Карелии 12 человек заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 12 человек и составило 56, сообщает оперштаб в Карелии.
Столица на Онего 02:11
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Наука

Пандемия COVID-19 стала причиной паранойи

Психиатры считают, что хотя данный случай и является первым зафиксированным примером параноидальных проявлений, связанных с COVID-19, сам факт влияния медиасообщений в условиях чрезвычайной ситуации на содержание галлюцинаций вполне предсказуем.
Популярная механика вчера в 16:06
Общество

Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости вчера в 19:29
6
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
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