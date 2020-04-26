с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

Футбол Украинец Лунин станет запасным голкипером «Реала» Голкипер сборной Украины Андрей Лунин станет запасным голкипером мадридского "Реала".

Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 5,6K

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 121

Происшествия В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19 Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. 719

Общество Правительству разрешили «жонглировать» сроками сдачи СЗВ-ТД Подписан закон, дающий Правительству РФ полномочия устанавливать в 2020 году особенности порядка и сроки представления работодателями сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (СЗВ-ТД).

Происшествия Еще один случай COVID-19 подтвердили на Сахалине Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области.

Происшествия В Благовещенске вернули в больницу сбежавшего пациента с COVID-19 В Благовещенске утром 26 апреля пациент с коронавирусной инфекцией сбежал из инфекционной больницы города, назад его вернули при помощи полиции и кинолога. 18

Армия и оружие Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин. 4

Политика Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией. 2

Политика Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.

Наука Ученые выяснили детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков Среди индейских цивилизаций не редкостью было устраивание кровавых жертвоприношений богам, особенно этим славились цивилизации ацтеков и майя. 13

Общество Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги". 34