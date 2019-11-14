Экономика
Национальная служба новостейРосстат сообщил о росте экономики почти в два раза
Экономический рост в июле—сентябре достигнут блaгодaря оптовой торговли гaзом, сельскому хозяйству и aвиaперевозкaм. В третьем квaртaле годa экономикa России, по предвaрительной оценке Росстaтa, вырослa нa 1,7% по срaвнению с aнaлогичным квaртaлом прошлого годa.
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Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков на страницах «Военно-промышленного курьера» сделал заявление о том, что Вашингтон ожидает позорное поражение в Сирии.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Футбол
В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Общество
Депутаты предложили изменить процедуру раздела имущества
Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов.
Происшествия
В Гватемале и Сальвадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на глубине 10 километров между Гватемалой и Сальвадором, информации о жертвах и разрушениях нет, сообщает министерство окружающей среды Сальвадора.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Здоровье
Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают
Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Музыка
Стали известны страны-участники Евровидения-2020
Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Общество
Три брата из Китая обманули Apple на $6 миллионов
Три брата (Житинг Ляо, Живей Луп Ляо и Жимин Ляо) из Китая переезжают в США.
Общество
«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
Общество
Владелец крымских зоопарков планирует уничтожить около 30 медведей
Крымский бизнесмен Олег Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Здоровье
Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю!
Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.
Политика
В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа
Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.