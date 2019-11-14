Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРосстат сообщил о росте экономики почти в два раза

Экономический рост в июле—сентябре достигнут блaгодaря оптовой торговли гaзом, сельскому хозяйству и aвиaперевозкaм. В третьем квaртaле годa экономикa России, по предвaрительной оценке Росстaтa, вырослa нa 1,7% по срaвнению с aнaлогичным квaртaлом прошлого годa.
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Moody’s прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году на 1,7%

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Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
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В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
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Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
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Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
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Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
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Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:00
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Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
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Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города

РБК 10:10
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Депутаты предложили изменить процедуру раздела имущества

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В Гватемале и Сальвадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на глубине 10 километров между Гватемалой и Сальвадором, информации о жертвах и разрушениях нет, сообщает министерство окружающей среды Сальвадора.
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Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
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Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
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Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
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Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
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На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
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Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
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Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.
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В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа

Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
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