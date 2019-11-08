Энергетика
РИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 18:37
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
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В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты вчера в 07:02
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Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
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Леонардо раздражают частые разговоры Зидана о Мбаппе
Думаю, что это должно прекратиться. Очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира.
Спорт-Экспресс вчера в 10:29
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Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Космос
Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
ТК Звезда вчера в 13:10
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Нейросеть повторила открытие Коперника
News.ru 11:59
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
Общество
«Аэрофлот» продолжит летать плоско
Продление «плоских» тарифов «Аэрофлоту» на 2020 год и индексацию тарифа на 4,3% согласовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Коммерсантъ 13:38
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Как сообщает ToDay News Ufa, китайские специалисты назвали симптомы тревожно расстройства, которое провоцируют проблемы с кишечником.
ToDay News Ufa 08:30
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
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Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
RT на русском 14:36
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OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
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Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х прекращена
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым доложил ему о ситуации с тарифами в сфере ЖКХ.
РИА Новости 09:02
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Volkswagen Touareg стал доступнее
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Наука
Китайские ученые создали шелковый датчик для анализа пота
Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
N+1 14:25
Культура
Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино
В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.
Регион online 15:02
Гаджеты
AMD представила три новых процессора
Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.
Игромания.ру вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13