Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.

Общество Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.

Космос В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.

Шоу-бизнес Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.

Футбол Леонардо раздражают частые разговоры Зидана о Мбаппе Думаю, что это должно прекратиться. Очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира.

Кино Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Космос Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Общество «Аэрофлот» продолжит летать плоско Продление «плоских» тарифов «Аэрофлоту» на 2020 год и индексацию тарифа на 4,3% согласовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Как сообщает ToDay News Ufa, китайские специалисты назвали симптомы тревожно расстройства, которое провоцируют проблемы с кишечником.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Религия РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.

Гаджеты OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.

Общество Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х прекращена Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым доложил ему о ситуации с тарифами в сфере ЖКХ.

Наука Китайские ученые создали шелковый датчик для анализа пота Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.

Культура Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.

Гаджеты AMD представила три новых процессора Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.

Шоу-бизнес Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.