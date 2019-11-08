Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

РИА Новости08:45

Средние цены на бензин с 28 октября по 3 ноября выросли на 2 копейки

ТАСС08:24

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

RT на русском15:58

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

РЕН ТВ16:49

Росстат зафиксировал резкое подорожание дизельного топлива в России

REGNUM08:41

Цена на дизельное топливо в России за неделю выросла на 37 копеек

Rambler News Service08:42

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

Аргументы и Факты10:38
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